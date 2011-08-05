Кирил знову зібрався в Україну

14-15 вересня Луганську область відвідає предстоятель Російської православної церкви, святіший патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ.

Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, голова ОДА Володимир ПРИСТЮК звернувся до прикордонної служби області з проханням за можливості прискорити процес переходу державного кордону для парафіян із сусідніх областей Російської Федерації.

Також він дав відповідні доручення щодо забезпечення транспортом тих парафіян, які приїдуть з міст і районів.

У рамках візиту до Луганської області предстоятель РПЦ поспілкується з духівництвом і паствою в Свято-Володимирському кафедральному соборі Луганська і відвідає Східноукраїнський національний університет імені В.Даля.

Наступного дня предстоятель РПЦ відслужить літургію на Театральній площі обласного центру.

Після цього заплановане відвідування патріархом КИРИЛОМ ПАТ «Луганськтепловоз» і покладання квітів до Пілону Слави й Могили Невідомого солдата.

Крім того, патріарх Московський візьме участь в освяченні храму на честь Ікони Божої Матері «Замилування» УПЦ.