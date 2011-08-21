У Києві відкриють новозбудовану транспортну розв'язку
07:50, 21 серпня 2011Разное
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22 серпня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у церемонії відкриття новозбудованої транспортної розв’язки біля станції київського метрополітену «Дніпро».
Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, початок заходу о 14:00.
Акредитація представників ЗМІ на захід проводиться до 10:00 22 серпня 2011 р. за телефоном: 050 311 50 34 і електронною адресою accreditgovua@ukr.net
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