Секонд-хенд на Шулявці закривають

Ринок секонд-хенду біля станції метро “Шулявська” у Києві закриють і демонтують його намети.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Столична влада обіцяє вирішити питання з працевлаштуванням торговців.

В Солом’янській райдержадміністрації зазначають, що ринок на Шулявці вже понад рік функціонує без відповідних дозволів. Договір на оренду земельної ділянки приватним підприємством «Азнавур» закінчився ще у березні 2010 року. Крім того, МАФи, встановлені на торговельному майданчику, працюють без необхідної дозвільної документації.

У повідомленні нагадується, що на ринку неодноразово виникали серйозні пожежі, які серйозно пошкодили опори Шулявського шляхопроводу.

“Зважаючи на ці факти, а також на численні звернення мешканців району, які неодноразово скаржилися на незручності, спричинені роботою ринку, районна адміністрація звернулась до прокуратури з проханням вивчити ситуацію та вжити відповідних заходів. За результатами проведеного розслідування прокуратурою видано припис на демонтаж торговельного майданчика «Азнавур», - говориться в повідомленні прес-служби КМДА.

Разом з тим керівництво Солом’янської райдержадміністрації направило представникам ринку «Азнавур», а це близько 350 торговців, пропозиції щодо їх працевлаштування в інших закладах торгівлі Києва.