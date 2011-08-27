Найстарішій жінці у світі виповнилося 115 років

Найстарішій жінці у світі, американці Бесс Купер, виповнилося 115 років. Вона застала в живих 21-го президента США, пережила дві світові війни і Велику депресію 1930-х років.

Як повідомляє ТСН, зараз Бесс Купер проживає у будинку для літніх людей в штаті Джорджія. Напередодні разом з двадцятьма гостями вона відсвяткувала свій 115-й день народження.

"Вона досі пам`ятає багато речей і ясно мислить та розмовляє. Але у неї є "хороші" та "погані" дні. Приблизно 80% свого часу вона спить", - розповів її син, 76-річний Сідні Купер.

Бесс Купер народилася 26 серпня 1896 року і все життя пропрацювала вчителем. Зараз у неї 12 онуків і більше десятка правнуків і праправнуків. Чоловік рекордсменки помер близько півстоліття тому, і вдруге вона так і не вийшла заміж.

Ще в 2009-му році Купер поділилася секретом тривалості свого життя: "Я просто не лізу не в свою справу і не їм нездорової їжі".

Навесні цього року Бесс Купер втратила свій статус головної довгожительки планети, поступившись бразилійці Марії Гомес Валенті. Однак наприкінці червня Валенті померла у віці 114 років і 347 днів, не доживши кількох днів до свого 115-річчя.