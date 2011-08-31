Зламався автозак Тимошенко

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО близько 15 хвилин не могли вивезти із двору Печерського райсуду Києва до СІЗО після завершення судового засідання через несправність автозака.

Як передає кореспондент УНІАН, водій спецавтомобіля, який був оточений бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут», весь цей час щось робив у двигуні, відкривши капот.

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У судовому розгляді кримінальної справи протии екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 10-ї години ранку четверга, 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Після завершення судового засідання Ю.ТИМОШЕНКО привітала усіх присутніх у залі засідань із Днем знань 1 вересня. «Всіх обнімаю, цілую, своїм родинам передавайте привіт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також привітала усіх присутніх словами: «Слава Україні!», а народні депутати їй тричі відповіли: «Героям слава!».

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО була переведена до конвойної кімнати, звідки - до автозака. Традиційно у супроводженні спецпідрозділу МВС «Беркут» автомобіль виїхав на Хрещатик та вирушив у напрямку Лук’янівського СІЗО.