Ханне Северинсен прийшла на суд до Тимошенко (фото)

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, колишній доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северінсен (друга праворуч) та перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов (праворуч) під час судового засідання у справі Тимошенко в Печерському районному суді в Києві.

Цього дня головуючий суддя Кірєєв наказав примусово видалити з зали народного депутата України від фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Шкіля. Конфліктна ситуація виникла після того, як колишній доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северінсен увійшла до зали, а Шкіль сфотографував цей момент.

Присутня на засіданні народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталія Королевська зазначила: "Ніде у Європі політика не судять за його політичні рішення. У нас же тюрма!".

Фото Наталії Королевської / з мобільного телефону / УНІАН

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