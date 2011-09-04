Мікроавтобус врізався в машину депутата Верховної Ради

У Вінницькій області під час зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждав народний депутат з групи «Реформи заради майбутнього» (обраний за списком БЮТ) Петро ГАСЮК.

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора об 11.00 у с. Кожухів Літинського району водій мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda Octavia, яким керував народний депутат П.ГАСЮК.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав П.ГАСЮК, якого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до обласної лікарні ім. М.І.Пирогова у Вінниця.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.