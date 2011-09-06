Священики УПЦ проти реєстрації «Гей-альянсу»

Рада Сумської єпархії Української Православної Церкви виступила із заявою проти реєстрації в м. Сум організації «Гей-альянс».

Як передає кореспондент УНІАН, священики називають організацію «притулком збоченців».

«Ми, члени Єпархіальної ради Сумської єпархії Української Православної Церкви, від імені православних віруючих більш як 200 парафій Сумщини, стурбовані фактом державної реєстрації якоїсь громадської організації, яка основною метою своєї діяльності ставить пропаганду одностатевих сексуальних стосунків», - говориться в заяві.

Вони також повідомляють, що «до православних священиків надходять численні прохання вжити заходів проти офіційної реєстрації розпусної організації, що прагне затвердити мерзенний порок як «суспільну діяльність».

22 серпня 2011 року головним управлінням юстиції в Сумській області було ухвалено рішення про легалізацію шляхом письмового повідомлення про заснування місцевого осередку «Всеукраїнської громадської організації «Гей-альянс Україна».