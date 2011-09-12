У лобовому зіткненні вантажівки з легковиком загинуло троє людей

Ще троє - в лікарні

У Маріуполі внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля DAF з легковим автомобілем Geely троє осіб загинуло, ще трьох постраждалих у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до міської лікарні. Як повідомляє прес-служба МНС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 11 вересня. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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