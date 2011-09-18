Не помер губернатор Кузбасу

Оперативникі з`ясовують джерело чуток про смерть губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, повідомив РІА "Новости" начальник відділу інформації і громадських зв`язків ГУМВС по області.

Відповідна інформація поширилася в інтернеті, зокрема в соціальних мережах, в неділю вранці. Натомість, як передає журналіст, кілька годин тому Тулєєв особисто провів нараду з сільськогосподарських питань.

За наказом начальника кузбаської поліції створена оперативно-слідча група, яка повинна встановити джерело поширення хибної інформації. До групи "увійшли найдосвідченіші і кваліфіковані фахівці главку", наголошує прес-служба.

Одна з основних версій поліції - "цілеспрямована провокація екстремістських сил проти губернатора Тулєєва напередодні виборної кампанії, застосування брудних піар-технологій", - сказав РІА "Новости" начальник ГУМВС, уточнивши, що наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.