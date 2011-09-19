Азаров у Лаврі вшанував пам'ять Столипіна (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає Петра Столипіна видатним державним діячем і реформатором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після покладання квітів до могили П.Столипіна на території Києво-Печерської лаври.

«Петро Столипін видатний державний діяч Росії, людина-реформатор, чия діяльність не була однозначно сприйнята ані сучасниками, ані нащадками. Разом з тим не можна не відзначити, що його реформи, особливо земельна, заклали серйозний фундамент для становлення держави. І в цьому плані, безумовно, можна проводити паралелі з тими реформами, які проводяться у нас зараз», - сказав М.АЗАРОВ.

У церемонії покладання квітів разом з прем`єром брали участь міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК і Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Як повідомлялося, 17-18 вересня у столиці України пройшли Дні пам`яті Петра Столипіна, державного діяча Російської імперії (1862-1911), убитого у Києві рівно 100 років тому.

Після покладання квітів М.АЗАРОВ запросив правнука Столипіна Аркадія разом оглянути виставку, що відкрилася в неділю в Лаврі, присвячену пам`яті російського державного діяча.

Фото Олега Маркевича / POOL / УНІАН

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