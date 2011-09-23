Україна скасує імпортні мита на автомобілі

Україна поступово скасує імпортні мита на автомобілі при торгівлі з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після переговорів, що відбулися в рамках 18-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«Принципові домовленості – відбувається лібералізація. При цьому вона теж розтягнута на тривалий період і паралельно передбачається застосування захисних заходів», - сказав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що в середньому лібералізація імпортних мит на автомобілі становитиме 10 років.

При цьому, за словами урядового уповноваженого, сторони виробили формулу «10+3+2». Відповідно до цієї формули, Україна зможе застосовувати захисні заходи у вигляді повноцінного відновлення імпортного мита протягом 10 років, коли проходитиме його поступове скорочення, а також ще протягом трьох років після скасування.

Крім того, протягом ще двох років Україна зможе відновлювати імпортне мито за спрощеною процедурою на основі доказу збитків від імпорту.

«Більш того, за великим рахунком ніхто не забороняє використовувати й механізми СОТ, які передбачають розслідування. Єдине, що це більш тривалий процес. Для нас усе-таки було важливо мати якісь автоматичні інструменти, які дозволяли б швидко реагувати», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.