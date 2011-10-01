Відео про автопорушення автоматично потраплять до спеціального центру

У Москві починає роботу Центр автоматизованої фіксації порушень правил дорожнього руху, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу московської дорожньої поліції.

До кінця року на вулицях російської столиці працюватимуть в автоматичному режимі понад 150 стаціонарних і мобільних комплексів фотовідеофіксації порушень. За їх допомогою контролюватимуть швидкісний режим на магістралях та режим руху на смугах, виділених для автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Водії, які потрапили в об`єктив, поштою отримають повідомлення про порушення та розмір штрафу.