У київському п'ятизірковому готелі знайшли підпільне казино
16:15, 03 жовтня 2011Разное
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Вирішується питання про кримінальну справу
У готелі "Прем’єр Палац", який розташований у центрі Києва, співробітники міліції припинили роботу підпільного казино.
Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.
За даними ВГЗ, підпільне казино налічувало вісім столів для гри у покер і три - для гри в рулетку.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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