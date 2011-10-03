У київському п'ятизірковому готелі знайшли підпільне казино

У готелі "Прем’єр Палац", який розташований у центрі Києва, співробітники міліції припинили роботу підпільного казино.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

За даними ВГЗ, підпільне казино налічувало вісім столів для гри у покер і три - для гри в рулетку.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.