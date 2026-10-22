Археологи знайшли статуї знаменитого царя: вони можуть привести до загубленого стародавнього храму

Археологи, які прибули на місце, продовжили розкопки та виявили кам’яні статуї царя, який правив приблизно з 1279 по 1213 рік до н. е.

Один домовласник у Єгипті, де було виявлено дві монументальні статуї фараона Рамзеса II, вирішив звернутися до місцевої влади - і не дарма: під час розкопок, що послідували за цим, окрім гранітної брили, було знайдено голову заввишки близько півтора метра, що належала колосальній статуї фараона Рамзеса II. Про це пише Popular Mechanics.

Також було знайдено верхню частину ще однієї статуї, на якій, судячи з усього, зображений той самий давньоєгипетський правитель.

Як повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, археологи виявили всі три знахідки в безпосередній близькості одна від одної в селі Бехебат-ель-Хіджара. Тепер фахівці відомства задаються питанням, чи не натрапили вони на місце, де колись стояв стародавній храм, присвячений Рамзесу II.

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Власник будинку натрапив на гранітний блок, працюючи перед своїм будинком. Археологи, які прибули на місце, продовжили розкопки й виявили кам’яні статуї царя, що правив приблизно з 1279 по 1213 рік до н. е.

Цікаво, що голова фараона Рамзеса II збереглася дуже добре, хоча тіло та основа статуї поки що не знайдені. На голові фараона - подвійна корона, що символізує його владу над об’єднаним Єгиптом (Верхнім і Нижнім). На тильній стороні колони, що підтримує колосальну статую, висічено ім’я "Хар Ка Нахт Мері Маат" - так зване "ім’я Хора" (один із п’яти офіційних царських титулів). У перекладі воно означає приблизно таке: "Могутній бик, улюблений істини".

Судячи з розмірів голови та фрагмента колони, експерти вважають, що початкова висота статуї сягала значних близько 8,5 метрів. У статті зазначено:

"Хоча перша статуя, безсумнівно, зображує Рамзеса II, друга знахідка - фрагмент статуї заввишки близько 2,4 метра - також може бути зображенням цього фараона. Риси обличчя нагадують першу статую, а на голові фігури - немес, традиційний смугастий царський головний убір (шолом), який носили фараони. Втім, оскільки деякі частини статуї втрачено, точно ідентифікувати її складніше".

Експерти висувають гіпотезу про існування храму, присвяченого Рамзесу II, оскільки знайдений блок із рожевого граніту довжиною близько 1,2 метра є ще одним свідченням зв’язку з цим правителем. На блоці висічені два офіційні царські титули: "Цар Верхнього та Нижнього Єгипту" та "Син Ра".

Зазначається, що для цього села археологічні знахідки - не рідкість: тут уже були виявлені залишки великого храму, присвяченого богині Ісіді. Однак виявлення одразу трьох царських пам’яток, які, цілком ймовірно, мають прямий стосунок до Рамзеса II, викликало у фахівців особливий інтерес.

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