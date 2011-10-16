"Сині відерця" провели дві акції в Москві

У Москві активісти "Товариства синіх відерець" у неділю провели дві дозволені владою акції. В цей день організації виповнилося півтора року.

Як повідомив Радіо "Свобода" координатор товариства Петро Шкуматов, перший пікет відбувся на вулиці Академіка Сахарова, потім цивільні активісти організованою колоною попрямували на Кутузовський проспект до будівлі Бородінської панорами.

В акціях взяли участь близько 70 осіб та 30 автомобілів.

"Товариство синіх відерець" виступає проти "государстенного хамства" у вигляді використання проблискових маячків на машинах чиновників - мигалки повинні бути тільки у екстрених служб.