Умєров: Дипломати країн-партнерів отримують підозрілі повідомлення про мирні переговори

Голова Служби зовнішньої розвідки закликає іноземних дипломатів не відповідати на сумнівні повідомлення і звертатись до української сторони офіційними каналами.

Дипломати країн-партнерів почали отримувати підозрілі повідомлення від імені нібито представників українського переговорної команди. Невідомі намагаються інформацію про міжнародні переговори щодо шляхів пошуку миру і припинення російської війни. Про це повідомляє Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров в соціальній мережі Facebook.

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах", - відзначив Умєров.

Зокрема, як зауважив голова СЗР, у таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

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У зв’язку з цим, Умєров просить іноземних дипломатів не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є "хоча б найменший сумнів щодо контакту".

Він додав, що номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів.

"Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", - наголосив Умєров.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у листопаді очікується відновлення тристороннього переговорного процесу між представниками України, США та Росії щодо пошуку способів закінчення війни. Зокрема, перша технічна зустріч у відновленому триторонньому форматі Україна-США-Росія відбудеться в першій половині листопада в Абу-Дабі (ОАЕ).

В США стверджують, що Україна та РФ погодилися сісти за стіл переговорів.

Як відзначає президент України Володимир Зеленський, майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, щоб досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

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