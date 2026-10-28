Путін заявив, що РФ підтримує тісний контакт зі США та Маском у сфері космосу

Очільник Кремля також назвав "Рассвет" першими кроками РФ у створенні аналога Starlink.

Росія пишається тим, що розпочала створення аналога супутникової системи Starlink, а проєкт "Рассвет" є першими кроками в цьому напрямку. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на полях саміту "Росія – Африка", повідомляють росЗМІ.

Очільник Кремля також повідомив, що Росія підтримує тісні контакти зі Сполученими Штатами з питань космосу. Зокрема, він згадав американського мільярдера Ілона Маска, назвавши його "геніальною людиною".

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском, адже на орбітах дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни та порядку. І ми, і наші американські партнери, ми взаємно цінуємо це, і разом з ними, незважаючи на всі питання політичного характеру, тісно співпрацюємо – і наш "Роскосмос", і інші компанії", – сказав Путін.

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Ілон Маск, робота Starlink в Україні та відносини з Зеленським

Раніше бізнесмен Ілон Маск визнав, що обмежив використання Starlink для ЗСУ. Він також заявив, що український фронт впаде "негайно", якщо він відключить свої термінали.

Маск стверджує, що українські військові нібито порушили умови використання Starlink, "застосувавши його для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей".

Своєю чергою радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов відповів на звинувачення Маска у порушенні умови використання Starlink для ударів дронами.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starlink не працює", - написав він.

За його словами, таким чином, ЗСУ фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками.

Згодом Маск заявив, що побоюється удару РФ по Starlink та хоче, щоб супутники залишалися цивільним проєктом. Він вважає, що якщо супротивник підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань. Внаслідок цього, за його словами, виникне величезне поле уламків, а космос стане непридатним для використання.

Також нагадаємо, що у середині жовтня Маск зробив нову заяву про відставку Володимира Зеленського. Американський мільярдер знову закликав українського президента піти у відставку. Це була вже не перша подібна заява бізнесмена щодо необхідності провести вибори в Україні.

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