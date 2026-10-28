Зеленський назвав дату першої зустрічі у форматі Україна-США-РФ

Українська сторона прагне, аби ця зустріч відбулася якомога скоріше.

Президент України Володимир Зеленський сподівається на проведення тристоронньої зустрічі за участі представників України, США і Росії у першій половині листопада після проміжних виборів до Конгресу США. Це може статися вже 10 листопада. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському виданню The Sun.

Зокрема, за словами президента України, важливі мирні переговори "з високими ставками" між Україною і Росією відбудуться через кілька днів після проміжних виборів до Конгресу сполучених Штатів.

Зустріч має відбутися в Абу-Дабі під головуванням американської команди. Це будуть перші переговори "віч-на-віч" після того, як президент США зняв частину санкцій проти Москви для купівлі російського дизельного пального.

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Спочатку планувалося провести зустріч наприкінці листопада, але за словами Зеленського, ця зустріч може відбутися вже 10 листопада.

У Києві хочуть проведення цієї зустрічі якомога скоріше і пропонували зустрітися вже у цю неділю, але чекатимуть на проведення виборів в США.

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, на переконання Зеленського, він сподівається, що майбутня зустріч представників України, США та Росії допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, аби досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

Зокрема, в Україні відстоюють позицію, аби тристороння зустріч в Абу-Дабі пройшла перед розмовою лідерів США Дональда Трампа, Росії Володимира та КНР Сі Цзіньпіна в Пекіні у середині листопада.

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