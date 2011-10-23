У Євпаторії горів універсам (фото)

У суботу о 14.30 у Євпаторії сталася пожежа в універсамі. Вогнем знищено та пошкоджено товари на площі 900 кв. м, повідомлєя прес-служба МНС.

О 19.39 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Криму.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН

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