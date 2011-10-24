Skoda Octavia врізалась у КамАЗ: 8 загиблих

У Полтавській області при зіткненні іномарки з КамАЗом загинули 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня о 23.50 у м. Глоби.

Водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом вантажного автомобіля КамАЗ, що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинули 8 осіб.

На місці події правоохоронними органами проводиться розслідування.