Skoda Octavia врізалась у КамАЗ: 8 загиблих
09:17, 24 жовтня 2011Разное
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ДТП у Полтавській області
У Полтавській області при зіткненні іномарки з КамАЗом загинули 8 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня о 23.50 у м. Глоби.
Водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом вантажного автомобіля КамАЗ, що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП в легковому автомобілі загинули 8 осіб.
На місці події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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