ДТП на трасі Київ-Чоп: троє загиблих, двоє з них - іноземці

На Житомирщині у ДТП загинуло троє осіб, двоє з них - громадяни Чехії.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ МВС України, у понеділок, 31 жовтня, о 2.50 ночі на 100 км автодороги Київ-Чоп відбулося зіткнення одразу трьох автомобілів: «ВАЗ-2107», «Renault Kangoo» та вантажівки «КамАЗ-5320» з причепом.

Внаслідок ДТП 30-річний водій автомобіля «Renault» - громадянин Чехії, та двоє його пасажирів - дві жінки, одна з яких також громадянка Чехії, загинули на місці пригоди.

Водії автомобіля «ВАЗ» та водій автомобіля «КамАЗ»отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були доставлені до лікарні.

Наразі триває розслідування та встановлюються всі обставини пригоди.