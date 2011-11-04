Варшавський аеропорт втратив 600 тисяч доларів

Найбільший у Польщі варшавський аеропорт оцінює свої збитки від майже дводенного простою, спричиненого аварійною посадкою літака Boeing-767 у понеділок, 31 жовтня, в суму близько 0,6 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у четвер повідомив директор державного підприємства "Аеропорти" Міхал МАЖЕЦ, назвавши ці дані попередніми.

Він сказав, що літак під час аварійної посадки «практично не пошкодив» злітно-посадочну смугу, а тільки розбив десять ламп освітлення.

Директор також відзначив ефективну роботу наземних служб.

«В цьому випадку можна сказати, що ці процедури були реалізовані ефективно. Нам вдалося зробити можливою безпечною посадку цього літака і безпечно зайнятися пасажирами», - сказав директор державного підприємства "Аеропорти".

За його словами, літак, який аварійно приземлився у Варшаві о 14.45 у понеділок, зупинився біля закінчення двох стартових смуг, чим повністю заблокував рух в аеропорту.

Він зазначив, що підняття самого літака, який важить близько 100 тонн, тривало близько півтори години.

Учасники прес-конференції також відзначили, що, за оцінками фахівців Boeing-767, цей літак зможе ще здійснювати польоти.

Як повідомляв УНІАН, польський національний авіаперевізник компанія LOT оцінює свої збитки через аварію літака і скасування рейсів з Варшави також у суму близько 0,6 млн. доларів.

LOT щодня реалізує зі столичного аеропорту 280 з близько 400 рейсів. Варшавський аеропорт відновив свою роботу у середу о 22.30.