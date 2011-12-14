У ДТП загинули працівники «Кременчукгазу»

Під Кременчуком Полтавської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули працівники «Кременчукгазу».

Про це УНІАН повідомили в ДАІ Полтавської області.

За їхніми даними, «Тойота» на трасі Кременчук-Комсомольськ зіткнулася з «Волгою». За кермом «Тойоти» перебувала жінка, а в салоні - пасажир. Водій іномарки виїхала на зустрічну смугу руху, де практично лоб у лоб зіткнулася з «Волгою» міськгазу, в якій перебувало 4 людей.

«Внаслідок зіткнення машини вилетіли в кювет. У «Волзі» двоє людей загинули на місці, одну людину - госпіталізовано, ще одній допомогу було надано на місці. Водій і пасажир «Тойоти» практично не постраждали, - повідомили в ДАІ.

Як повідомили в міськгазі, загиблі - водій службової машини і електромонтер захисту. Інженер підприємства, який також був у машині, зараз у лікарні.