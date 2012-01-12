«Мілітарі» в рясі попа зібрався рятувати світ від помаранчевих експериментів

У сакральні дні Різдва Христова в Москві, коли в храмах і церквах говорили про святість нового життя, високопоставлений піп головного штабу РПЦ МП, «спікер» російського православ`я, протоєрей Всеволод Чаплін виступив з доленосними для Росії заявами.

В інтерв`ю «Російській службі новин» цей пастир заявив, що «потрібно подумати сьогодні про потужну військову присутність Росії в усіх регіонах, де люди просять захисту від помаранчевих експериментів, від різного роду «кольорових революцій». «Навіть якщо Росії знадобиться, - продовжив PR-менеджер РПЦ МП, - росіяни братимуть участь у бойових діях. Цього не потрібно сьогодні боятися: армії потрібно нарешті дати справжню роботу».

Далі, запозичивши риторику і сенси італійського фашиста Беніто Муссоліні, улюбленець Патріарха Кирила, перейшов від проблем войовничого мілітаризму й благословення військової агресії до політичної стратегії розвитку самої Росії. «Якщо влада не хоче бути поволі загризеною, а народ - годувати чужу армію, потрібно переходити від «стабільності» до диктатури совісті й волі. Волі політичної й етичної».

У зв`язку зі скандальними ескападами російського попа виникло відразу багато пропозицій. Не юродствуючи во Христі треба:

По-перше. Узяти приклад із художників Санкт-Петербурзьких «Мітьків». Пам`ятаєте, їхню картину-лубок «Проводи Брежнєва на війну в Афганістан»?

Треба намалювати «картину маслом» із назвою і сюжетом: «Протоєрей Всеволод Чаплін їде до Києва на війну!», де озброєний кулеметом Калашникова московський релігійний інтелектуал, з одутлою фізіономією, в смугастій рясі - новій формі російських десантників, їде на танку битися з супротивниками «руського міра» в Україні. І повісити її в Данилівському монастирі в Москві, в головному офісі Департаменту зовнішніх зв`язків РПЦ МП.

Друге. Видавництво РПЦ МП, просто зобов`язане випустити зібрання творів Муссоліні російською мовою. А на папертях наказати читати священикам лекції про нову ідеологію російського православ`я, тобто про «диктатуру совісті й волі» і частіше цитувати італійського дуче.

До речі, якщо проводити паралелі з комуністичною ідеологією, то пам`ятаю, що на початку 80-х років минулого сторіччя у Військово-політичній академії імені В.І.Леніна начальник кафедри наукового комунізму, професор, генерал-майор Самойленко читав нам, слухачам академії, цілих п`ять лекцій «про дисципліну мислення», «про диктатуру свідомості».

Суть ідеї полягала в тому, що якщо хтось відхиляється від ідеології марксизму-ленінізму, то, користуючись категоріально-понятійним апаратом Орвела, кваліфікувати цю помилку в партійних дисциплінарних комісіях як «злочин думки» і суворо карати військовою службою у ведмежих кутках.

Третє. Дарма Володимир Путін, «колишньомайбутній президент», знову зазбирався до Кремля! Треба всі кремлівські палати, палаци й храми віддати тим, кому вони належать, – церкві. А Росії відмовитися від конституції і світської держави, повернути на трон царя, або, принаймні, патріарха Кирила попросити сісти на трон. Разом із такими помічниками як протоєрей Всеволод Чаплін, можна ще пригадати протодиякона Андрія Кураєва, які цілком могли б не гірше за нинішніх політиків управляти великою, імперською Росією.

Все вище написане, звичайно ж, «чорний гумор». А якщо серйозно, то навіть поверхневий аналіз промов і нинішніх декларацій протоєрея Всеволода Чапліна свідчить про важку і невиліковну хворобу верхівки російської релігійної бюрократії, ім`я якої «сталінізм».

Певна річ, ідеться не про тисячі православних священиків у Росії, які ведуть величезну, корисну соціальну роботу серед віруючих, хворих, інвалідів, будують церкви, відновлюють монастирі. Честь їм і хвала! Йдеться про ту частину вищих релігійних генералів, які «вмонтовані» в політичний режим Володимира Путіна і вставляють свої «п`ять копійок» у «диктатуру совісті й волі» лідера російської нації.

Втім, над Чапліним і йому подібними (в оточенні патріарха Кирила їх набереться не один десяток) витає тінь кардинала Рішельє. І вони теж не проти «покермувати», постояти біля стерна влади в Росії.

Надмірні преференції і багатство їх розбалували і розбестили. У Росії є навіть рух «православних-сталіністів», якими займаються високопоставлені сталіністи-попи. Є навіть ікона «Сталін і блаженна Матрона». Їм люб`язно надається і телевізійний час, і шпальти федеральних, державних газет. І, за рідкісним виключенням, цих духовних пасторів не засуджують російські інтелектуали.

Тому що не можна! Табу! РПЦ МП – державна релігія і знаходиться під патронатом особисто президента й прем`єр-міністра.

Вищі партикулярні чиновники друзі церкви миттю стали віруючими, забувши, що ще недавно в кишенях носили партійний квиток «члена КПРС», а їхній атеїзм був такий само несамовитий, як сьогодні віра в Бога.

Наприклад, весь світ був шокований державними, релігійними похоронами президента Бориса Єльцина в 2007 році, який свого часу зрівняв із землею «Іпатіїв дім», у підвалі якого розстріляли святих РПЦ МП царя Миколу - II і його сім`ю.

До речі, якщо бути об`єктивним, то останнім часом митрополит Іларіон (Алфєєв), друга людина в ієрархії РПЦ МП, голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату, зробив низку заяв, які засуджують сталінізм. Саме він назвав Сталіна «чудовиськом і моральним виродком».

За словами владики Іларіона: «Сталін створив страшну, антилюдську систему управління країною, побудовану на брехні, насильстві й терорі, розв`язав геноцид проти народу своєї країни і несе особисту відповідальність за смерть мільйонів безвинних людей. У цьому плані Сталін цілком співставний із Гітлером».

Розкол усередині церковної верхівки РПЦ МП дзеркально відображає суспільні настрої самої Росії. Але найстрашніше, це російська традиція нетерпимості до інших ідей, до іншої віри.

В ім`я ідеології або релігії в оточенні Патріарха Кирила закликають до війни (!) проти тих, кому не подобається російська модель політичного режиму.

Це й називається варварство клерикалізму!

Віктор Тимошенко, Москва