Школярка здійснила навколосвітнє плавання

Завершилося навколосвітнє плавання 16-річної громадянки Голландії Лаури Деккер. Як повідомляє Associated Press, 21 січня її яхта під назвою "Гуппі" прибула до порту острова Святого Мартіна, звідки дівчина вирушила у подорож рік тому.

За цей час Л. Деккер відвідала Канарські острови, Панаму, Галапагоські острови, острови Тонга, Фіджі, Бора-Бора, Австралію і Південну Африку.



Під час зупинок Л. Деккер займалася серфінгом, підводним плаванням, ремонтом свого судна, а також навчанням. Також дівчина вела блог, в якому розповідала про свою подорож.



Л.Деккер народилася в сім'ї мореплавців. Перші чотири роки її життя пройшли на море. У шість років вона навчилася управляти невеликим парусним судном, а в чотирнадцять здійснила плавання з Нідерландів до Британії.



Л.Деккер - наймолодша мешканка планети, якій вдалося здійснити навколосвітнє плавання. Проте представники Книги рекордів Гіннесса і ряд інших організацій відмовилися визнавати її рекорд, побоюючись, що багато підлітків можуть повторити її вчинок. Влада Голландії також несхвально висловилися про подорож Л. Деккер, заявивши, що замість цього їй слід було б відвідувати школу, пише РосБізнесКонсалтинг