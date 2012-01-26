Водій іномарки на очах у прокурорів погрожував битою комунальнику

Самарський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив кримінальну справу проти власника легкового автомобіля, який 25 січня намагався побити битою працівника комунальних служб, що на спецмашині посипав дорогу піском.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника міського управління міліції Дніпропетровська Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, спецавтомобіль комунальних служб з увімкненими мигалками посипав від ожеледиці вулицю піском. За правилами дорожнього руху, в цей час транспортні засоби не мають права обганяти спецавтомобіль. Однак водій іномарки пішов на обгін, через що пісок потрапив на його автомобіль.

Водій розгнівався і почав погрожувати працівникові комунальних служб в спецавтомобілі битою.

В СІДЛЕЦЬКИЙ уточнив, що інцидент стався навпроти будівлі прокуратури Самарського району, співробітники якої викликали міліцію.

Власник іномарки теж подав заяву до міліції щодо начебто пошкодження його легковика піском з посипальної машини. Однак наразі порушено кримінальну справу стосовно власника іномарки за статтею «хуліганство» (ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України).