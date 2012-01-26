Експедиція на «Русичі» виграла конкурс екстремальних проектів

Головний портал з екстремальних видів спорту Співдружності Незалежних Держав підбив підсумки конкурсу на звання "Кращого екстремального проекту 2011 року".

За підсумками голосування перемогу отримала українсько-російська вітрильна експедиція "На давньослов`янському човні "Русич "через Індійський океан-2011", яка була присвячена видатному вченому і мандрівникові Миколі Міклухо-Маклаю.

Про це УНІАН повідомив голова оргкомітету експедиції, заслужений журналіст України Борис ФІЛАТОВ.

Загалом до списку номінантів потрапили 30 проектів з країн СНД, за які голосували 190 експертів і тисячі Інтернет-користувачів. При відборі проектів оцінювалися досягнення у сфері екстремальних видів спорту та експедиційної діяльності.

У сімку переможців конкурсу увійшли: Вітрильна експедиція давньослов`янського човну "Русич" через Індійський океан – 5,15%; Автомобільна експедиція вздовж русла річки Чуя в Гірському Алтаї – 5,12%; Експедиція по підземних річках Норвегії – 3,47%; Перше зимове сходження на Пік Революції (висота 6940 м) – 2,72%; Океанський перехід на тримарані Energy Diet (розбірний надувний вітрильник) – 2,55%; Експедиція російських альпіністів "Російський шлях стіни світу - Латок III" – 2,18%; Сплав по притоку легендарної Брахмапутри - річці Parlung Tsangpo – 2,07%.

Ініціатор морського походу на давньослов`янському човні "Русич", командор лодії, заслужений мандрівник Росії Сергій СИНЕЛЬНИК зазначив: «Мені набагато приємніше перемагати в таких складних експедиціях свої власні людські слабкості, саме цим світ екстремальних подорожей не просто цікавий, а й дуже важливий для людини».

Нагадаємо, човен «Русич», збудований в 2006 році в Петрозаводську на верфі «Варяг», є точною копією кораблів стародавніх слов`ян і варягів IX-XI століть домонгольського періоду.

10 серпня 2010 «Русич» вирушив у перший етап навколосвітньої експедиції з Тольятті, по річках Волга і Дон, через Чорне, Мармурове, Середземне, Червоне моря, в Індійський океан, до берегів Індії за маршрутом першопрохідника Афанасія Нікітіна. З причини раннього початку сезону осінніх мусонів перший етап плавання завершився на Аравійському півострові, де човен був тимчасово піднятий з води і поставлений на суші в Султанаті Оман.

1 травня 2011 "Русич" вийшов в другий етап експедиції, присвячений видатному вченому, мандрівникові Миколі Міклухо-Маклаю. Лодія пройшла за маршрутом: порт Салала (Султанат Оман) - Індія - Шрі Ланка - Нікобарські острови - Малайзія, і 1 червня зайшла в малайзійський порт Лангкаві.

3 жовтня 2011 стартував третій етап навколосвітнього плавання з порту Сапун (Таїланд) крізь Індійський океан до Австралії, який завершився 15 листопада в австралійському порту Дарвін.

Серед найближчих планів команди лодії – вийти в Тихий океан і обійти Австралію за годинниковою стрілкою, заходячи в порти Кернс, Брісбен і Сідней. Також "Русич" планує пройти деякими річках східного узбережжя Зеленого континенту - вперше в історії давньослов`янське дерев`яне судно з`явиться в "прісноводній" глибинці Австралії. Маршрут човна ще уточнюється.

Як зазначив голова оргкомітету експедиції Б.ФІЛАТОВ, поки "Русич" перечікує період зустрічних штормів в порту Дарвін, укомплектовується його дружина, є два вакантних місця. Дата виходу човна в наступний етап експедиції поки не називається, організатори припускають, що це відбудеться, швидше за все, у квітні 2012 року.