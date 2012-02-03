ДТП на трасі Київ - Чоп: 1 загиблий, 9 поранених
09:25, 03 лютого 2012Разное
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Зіткнулися вантажівка й автобус
У четвер о 15.40 у Свалявському районі Закарпатської області на автошляху Київ - Чоп сталося зіткнення вантажного автомобіля Volvo та автобуса „Еталон”.
Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок аварії загинула одна особа та 9 (усі пасажири автобуса) госпіталізовані до Свалявської центральної районної лікарні.
На місці події працювали пожежно-рятувальне відділення та оперативна група Територіального управління МНС у Закарпатській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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