Від комісії з захисту моралі вимагають цензури та «анафеми» неугодним поетам

Необхідно внести зміни до законодавства щодо «унеможливлення публікації порнографічних та глибоко аморальних творів». Про це заявив голова ради директорів Інституту політичних соціологічних та маркетингових досліджень Володимир БОНДАРЕНКО на прес-конференції в агентстві УНІАН.

В.БОНДАРЕНКО підкреслив, що його звернення до преси і до народних депутатів України з приводу ряду творів Юрія ВИННИЧУКА «спробували політизувати». В.БОНДАРЕНКО запевняє, що про жодну політику не йдеться. «Ця людина (йдеться про Ю.ВИННИЧУКА - УНІАН), як і видавці подібних творів КАПРАНОВИ, просто паплюжать сучасну українську літературу», - заявив В.БОНДАРЕНКО.

За його словами, треба обмежити доступ подібної літератури «до студентства, до шкіл, щоб душі не міліли».

В.БОНДАРЕНКО гостро розкритикував братів КАПРАНОВИХ за видання книг “Вечір іронічної поезії” та “Ніч еротичної поезії”. В.БОНДАРЕНКО звинуватив опублікованого в цих виданнях літератора Михайла КАРПОВОГО в тому, що «він пише «некрофільські», глибоко аморальні вірші на зразок «Дід Мороз і зайчик» і «Бабусин песик». При цьому він висловив припущення, що «літератор Михайло КАРПОВИЙ є літературною містифікацією і під цим псевдонімом пише хтось із братів КАПРАНОВИХ».

У свою чергу, голова громадської організації «Народний собор» Ігор ДРУЗЬ вважає творчість Ю.ВИННИЧУКА «небезпечною». «Це абсолютно сільський епатаж, який розхитує психіку, особливо дітей», - вважає І.ДРУЗЬ. За його словами, «треба ввести жорстку цензуру на всю цю бридоту».

Він наголосив, що ГО «Народний собор» вважає, що Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі в ситуації з Ю.ВИННИЧУКОМ зайняла «нездорову позицію». «Ми чекаємо від неї цензури, потрібна цензура, котра б раз і назавжди присікала це», - додав він. За його словами, Комісія з питань захисту суспільної моралі «займає занадто ліберальну позицію».

При цьому учасники прес-конференції розповсюдили лист цієї комісії у відповідь на звернення В.БОНДАРЕНКА, де зазначається, що не в її компетенції давати оцінку не друкованим текстам, а виступу Ю.ВИННИЧУКА в рамках ярмарки «Медвін».

Зауважимо, що серед учасників цієї прес-конференції анонсувалися але не прийшли народні депутати України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, Леонід ГРАЧ та Павло МОВЧАН. Організатори прес-конференції зазначили, що В.КОЛЕСНІЧЕНКО захворів, Л.ГРАЧ - у відрядженні, а П.МОВЧАНА не змогли знайти.