У нічному клубі незаконно грали в покер

Прокуратура м. Житомира порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 203 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Факт незаконної гри у покер правоохоронці викрили під час перевірки додержання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У приміщенні бару в розташованому на центральній вулиці Житомира нічному клубі було зафіксовано факт організації та здійснення незаконної господарської діяльності. "Встановлено, що за спеціалізованим гральним столом проводилася заборонена законом гра «покер» з метою отримання грошового виграшу. Ігровий стіл, фішки різної номінальної вартості, колоди карт та журнали обліку роботи ігрового закладу, які використовувалися для організації та проведення азартних ігор, вилучено", - зазначили в прес-службі.

Наразі за цим фактом ведеться розслідування .