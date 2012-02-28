Київську автовиставку призначено на кінець травня, але...

Четверта спеціалізована виставка офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України «ВААІД Kyiv Automotive Show 2012», ініціатором і організатором проведення якої є Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД), пройде 21-27 травня 2012 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

Про це повідомив президент ВААІД, генеральний директор компанії «ВААІД-експо» Станіслав ЩЕРБИНА на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, компанія планує, що під час «ВААІД Kyiv Automotive Show 2012» буде представлено 12-14 світових прем'єр автомобілів.

У свою чергу, як відзначив виконавчий директор «ВААІД-експо» Олег ЛИТВЯК, на сьогодні вже подано 10 заявок на участь у виставці.

С.ЩЕРБИНА також додав, що «якщо ми не наберемо цього року таку кількість учасників або прем'єр, то ми не проводитимемо автошоу».

«До кінця квітня стане відомо – чи буде автошоу цього року», – сказав він.

Також С.ЩЕРБИНА відзначив, що паралельно з «ВААІД Kyiv Automotive Show 2012» планується проведення виставки автотехсервісу і комерційних автомобілів.

Перші два дні (21 і 22 травня) організатори виставки відводять під прес-дні.

Довідка УНІАН. Компанія «ВAAІД-експо» заснована з метою організації і проведення щорічної виставки офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України. Перша виставка автомобільних імпортерів і ділерів України пройшла 1-4 червня 2006 року під назвою Automotіve Ukraіne`2006.