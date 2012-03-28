Жигулі впали з моста у ставок: четверо загиблих

Вчора близько 19.50 у Вінницькій області поблизу села Гармаки з невідомих причин автомобіль ВАЗ-2101 перекинувся на дах і з моста впав у ставок.

Внаслідок ДТП загинуло 4 осіб (1987, 1988 і 1984 р.н.), повідомляє прес-служба МНС. В автомобілі також перебував пасажир 1988 р.н., який залишився живий та від госпіталізації відмовився.