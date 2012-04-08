Луценка госпіталізували безстроково?

На відміну від свого соратника по політичних переконаннях і колишньої керівниці Кабміну Юлії Тимошенко, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вранці у п`ятницю без додаткових прохань і переконань в необхідності лікування за межами «колючого дроту» був госпіталізований із СІЗО в Київську лікарню швидкої допомоги у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

Його помістили в ту ж палату, в якій він опинився наприкінці весни минулого року, коли його здоров`я різко дало збій після оголошеного на знак протесту голодування.

Правда, на відміну від подій майже річної давності колишнє лікарняне ліжко зустріло Луценка в дещо модернізованому у бік підвищення комфорту вигляді, зокрема, за словами дружини екс-міністра Ірини Луценко, стіни палати обзавелися шпалерами, автоматично регульованим ліжком для пацієнта, диваном, двома кріслами, столиком і душовою кабіною.

На думку дружини Юрія Віталійовича, такий марафет, наближений до європейських стандартів, можна сміливо пов`язати з перебуванням в Україні представників Європи, які, напевно, можуть захотіти побачити своїми очима, в яких умовах знаходиться колишній міністр і які умови можуть чекати у разі потреби простих смертних, якщо вони опиняться в спецпалаті лікарні швидкої меддопомоги. Але не тільки це, на відміну від минулого року, може кинутися в очі обивателеві, який раптово опиниться недалеко від спецпалати відділення гострих отруєнь.

Так, при вході у відділення так само, як і минулого разу, встановлені закриті на замок двері з дзвінком і врізаним вічком. Проте біля них відсутні грізні хлопці в чорному камуфляжі і такого ж кольору масками на обличчі - судячи по тінях, що пробиваються з-під дверей, спеціально навчені бійці знаходяться за ними.

Як стверджує дружина Луценка, на поставлене лікареві запитання про те, як довго екс-міністру належить лікуватися поза СІЗО, було отримано відповідь – «у вас час не обмежений». З цього можна зробити висновок, що здоров`я Юрія Луценка справді вчергове дало серйозний збій, оскільки ті ж лікарі у цій же медустанові підтвердили загострення панкреатиту, захворювання печінки і «ще щось серйозне», про що сім`я колишнього міністра знає, але поки оприлюднювати інформацію не поспішає.

Євген Дем’янов