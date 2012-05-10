ДТП у Харкові: двоє загиблих, п'ятеро травмованих

У Харкові жертвами дорожньо-транспортної пригоди стали двоє людей, ще п’ятьох було травмовано.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася вчора близько 22.20 в районі аеропорту.

Водій автомобіля Lexus LX-470 скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, під керуванням 62-річного водія, який стояв попереду в попутному напрямку. Після зіткнення автомобіль Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109 під керуванням 34-річного водія. Водій автомобіля Lexus LX-470 з місця пригоди втік.

В результаті 52-річна пасажирка автомобіля Daewoo Lanos від отриманих травм померла у кареті швидкої допомоги, водій та пасажир цього ж автомобіля, а також водій і троє пасажирів ВАЗ-2109 з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Сьогодні вранці 56-річний пасажир автомобіля Daewoo Lanos помер у лікарні.

Працівники ДАІ сьогодні вранці встановили особу водія автомобіля Lexus LX-470. Ним виявився 51-річний чоловік, який зізнався у скоєнні злочину.

Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи.