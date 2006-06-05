У піщаному кар’єрі загинули двоє дівчат

Біля с.Свердловське Кобеляцького району Полтавської області внаслідок дитячих пустощів у піщаний кар`єр впали дві дівчинки (1990 та 1991 р.н.), яких було присипано піском товщиною близько 1 м.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підрозділом Оперативно-рятувальної служби Кобеляцького району тіла загиблих дітей піднято на поверхню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС України в Полтавській області, 4 червня близько 15.00 на пульт зв’язку СДПЧ-28 м. Кобеляки надійшло повідомлення від чергового Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області, про те, що поблизу с.Свердловське в кар’єрі завалено піском двох дівчат.

На місце події відразу було направлено черговий караул СДПЧ-28 м. Кобеляки. Вони з’ясували, що місцевими жителями з-під завалу вже вилучено тіло однієї з дівчат. Особовим складом караулу з-під піску було відкопано другу дівчину, якій одразу було надано першу медичну допомогу, але врятувати дівчині життя не вдалося і вона померла від отриманих травм.

Обидві дівчини були жительками с. Свердловське, навчалися в 10-му класі загальноосвітньої школи.

Під час опитування свідків події слідчими було встановлено, що дівчата разом із чотирма місцевими підлітками 15-16-ти років вийшли на вершину кар’єру для огляду краєвиду. Раптово місце, де вони стояли, обвалилося. Хлопці встигли відскочити, а дівчини упали вниз з 8-метрової висоти та опинилися на дні кар’єру під метровим шаром землі та піску. Також було з’ясовано, що трагедія сталася близько 14.00, але підлітки нікуди про це не повідомили і самі намагалися відкопати дівчат. І тільки через годину, коли їхні старання не принесли результатів, хлопці звернулися за допомогою до дорослих, а ті, у свою чергу, зателефонували до райвідділу міліції.