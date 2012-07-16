Ума Турман народила третю дитину

23:17, 16 липня 2012
Разное
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Американська актриса, 42-річна Ума Турман народила в неділю третю дитину - дівчинку, ім'я новонародженої поки не називається

Ума Турман і Арпад Буссон. Фото Reuters

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційного представника актриси.

Батьком новонародженої називають швейцарського фінансиста Ерпада Бюссона.

У Турман до цього було двоє дітей - 13-річна дочка Майя Рей і 10-річний син Левон Роен, народжені від шестирічного шлюбу з актором Ітаном Хоуком.

 

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