Ума Турман народила третю дитину
23:17, 16 липня 2012Разное
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Американська актриса, 42-річна Ума Турман народила в неділю третю дитину - дівчинку, ім'я новонародженої поки не називається
Ума Турман і Арпад Буссон. Фото Reuters
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційного представника актриси.
Батьком новонародженої називають швейцарського фінансиста Ерпада Бюссона.
У Турман до цього було двоє дітей - 13-річна дочка Майя Рей і 10-річний син Левон Роен, народжені від шестирічного шлюбу з актором Ітаном Хоуком.
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