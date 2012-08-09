Матері дали вирок за побиття доньки ременем
01:09, 09 серпня 2012Разное
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Нахімовський районний суд Севастополя засудив до 200 годин громадських робіт жінку, яка побила свою 10-річну дочку.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, встановлено, що жінка, забравши дівчинку - порушницю дисципліни з школи, вдома вирішила виховати її, побивши ременем.
На тілі дівчинки було зафіксовано множинні масивні синці по всій поверхні сідниць і стегон, на лівій кисті і правому зап'ясті, три садна на передній поверхні шиї, синець на обличчі.
Нанесені матір'ю тілесні ушкодження спричинили короткочасний розлад здоров'я, унаслідок чого дитина не могла ходити до школи.
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