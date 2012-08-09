Матері дали вирок за побиття доньки ременем

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, встановлено, що жінка, забравши дівчинку - порушницю дисципліни з школи, вдома вирішила виховати її, побивши ременем.

На тілі дівчинки було зафіксовано множинні масивні синці по всій поверхні сідниць і стегон, на лівій кисті і правому зап'ясті, три садна на передній поверхні шиї, синець на обличчі.

Нанесені матір'ю тілесні ушкодження спричинили короткочасний розлад здоров'я, унаслідок чого дитина не могла ходити до школи.