Музика Моцарта поліпшує зір

Прослуховування «Сонати для двох фортепіано» Вольфганга Амадея Моцарта сприяє поліпшенню зору у пацієнтів з глаукомою і неврологічними розладами зорової функції.

До таких висновків приходять бразильські учені, що опублікували звіт про свій експеримент в British Journal of Ophthalmology.

У експерименті взяли участь 60 пацієнтів, які страждають порушеннями зору різного походження. Половина учасників готувалася до автоматизованого дослідження поля зору під музику Моцарта, тоді як інші чекали початку тестування в повній тиші.

Автоматизоване дослідження поля зору - поширений метод оцінки стану зорових функцій. В ході дослідження біла фігура проектується на білий фон, і випробовуваний повинен подати сигнал в той момент, коли контури зображення стануть йому виразно видні.

Групи учасників експерименту були приблизно однакові за віковим, статевим і етнічним складом. Ніхто з них раніше не проходив процедури автоматизованого дослідження поля зору.

Пацієнти, що чекали початку тесту під музику Моцарта, краще фокусували зір і справлялися із завданням значно швидше, ніж ті, хто готувався до тестування в тиші. Цей благотворний ефект, проте, продовжувався не більш десяти хвилин.

На думку бразильських учених, одержані ними результати дають підстави припустити, що музика Моцарта позитивно впливає на функції просторово-часового сприйняття, а також, можливо, збільшує швидкість обробки візуальної інформації в головному мозку людини.

Благотворний вплив музики великого австрійського композитора на стан здоров`я і здібності слухачів навіть одержав назву «ефекту Моцарта». В ході попередніх досліджень було виявлено, що твори Моцарта підвищують здібності до математики і успішність учнів в цілому, а також викликають прискорений розвиток головного мозку дитини в утробі матері.

Лєнта.ру