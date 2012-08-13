Google придумав, як карати «піратів»

Як передає Економічна правда з посиланням на CyberSecurity., у блозі Google з'явився запис про те, що компанія розгортає нові заходи, які передбачають покарання сайтів, що отримують дуже велику кількість скарг від правовласників.

Згідно повідомлення, в систему рейтингового ранжування був доданий новий параметр, своєрідна «антипіратська міра», яка передбачає врахування скарг від правовласників.

З кожною новою скаргою, яка повинна надалі підтвердитися, рейтинг сайту буде знижуватися і його місце в пошукових результатах опускатися все нижче і нижче, знижуючи обсяг вхідного трафіку на ресурс-порушник.

Аналітики кажуть, що для багатьох користувачів пошуковик Google став одним з інструментів пошуку неліцензійного контенту, за що в минулому Google отримувала масу докорів у пособництві піратам.

Однак за останні роки інтернет-компанія робить все більше для очищення свого пошукового індексу від піратських матеріалів.

У повідомленні Google мовиться, що даний крок не слід розглядати як бажання компанії стати «копірайт-поліцейським», але тут слід вбачати бажання компанії стати «законослухняним» і «легітимним» пошуковиком.

«Ця процедура зміни рейтингу повинна легітимізувати і підвищити якість пошуку», - наголошується в повідомленні Google.

Як пояснили в компанії, сьогоднішній крок не означає, що пошуковий індекс буде поступово вичищати від посилань на mp3 і відео, але він означає, що постачальникам ліцензійного контенту буде віддаватися пріоритет.

«Вперше ми оголосили нашу антипіратську програму ще два роки тому. З тих пір ми отримуємо все більше даних від правовласників про випадки порушення контенту. Строго кажучи, зараз ми отримуємо в місяць запитів на видалення більше, ніж за весь 2009 рік. За останні 30 днів перегляд рейтингу торкнувся 4,3 млн сайтів», - зазначили в компанії.

Самі правовласники аплодують кроку Google.

«Це цивілізований крок. Музична індустрія вже давно закликала Google до подібного руху. Враховуючи домінування Google в мережі, факт того, що користувачі побачать на першій сторінці пошуку, надає вирішальне значення», - зазначила Кері Шерман, генеральний директор Recording Industry Association of America.