Позашляховик збив чотирьох дівчат
00:03, 14 серпня 2012Разное
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У Львівській області водій позашляховика збив чотирьох неповнолітніх дівчат.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, аварія сталася 11 серпня пізно вночі на дорозі Львів - Рава-Руська.
За попередніми даними, 35-річний водій позашляховика «Нісан Кашкай», мешканець Львова, не обрав безпечної швидкості руху і наїхав на пішоходів: трьох 16-річних дівчат та їхню 15-літню подругу.
Постраждалі доставлені до лікарні. Медики діагностували у них струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.
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