Польський консул збив велосипедистку на Волині

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, інцидент стався вчора близько сьомої години вечора на автодорозі Ковель – Луцьк.

Як зазначено у повідомленні, водій автомобіля «Тойота», консул – працівник Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, скоїв наїзд на 27-річну жительку селища Голоби, яка велосипедом рухалася в зустрічному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження і у важкому стані була госпіталізована у Ковельську ЦРЛ.

Працівник консульської установи добровільно пройшов алкотест і з’явився у слідче управління УМВС України у Волинській області для дачі показів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Тривають слідчі дії.