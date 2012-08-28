7-річна дівчинка з цікавості засунула руку в ескалатор

Як повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, вчора в одному з торгових центрів Донецька 7-річна дівчинка з цікавості засунула ліву руку в рухому частину ескалатора, що призвело до затягування руки в пристрій.

Співробітники центру намагалися самостійно надати допомогу дитині, але не змогли.

Прибулі на місце події рятувальники 1-го державного пожежно-рятувального загону, розсунули захисну панель і поручень ескалатора, після чого змастили руку маслом і витягли затиснуту кінцівку.

Як повідомляють в управлінні МНС, "рука була травмована, забита й зчесана". Дівчинці було надано першу медичну допомогу. Її відправлено до Обласної травматологічної лікарні для подальшого обстеження.