ДТП у Києві: Феррарі вартістю півмільйона доларів розірвало навпіл

"Феррарі" врізалася в стовп, коли на величезній швидкості мчала від станції метро "Нивки" в бік центру. Автомобіль перетворився на купу металу.

Як повідомляє "Комсомольськая правда в Украине", невдовзі на місце ДТП приїхали два "Мерседеси" - так звані "кубики". З них вийшли міцні хлопці, які допомогли водієві "Феррарі" і його супутниці вибратися з-під уламків автомобіля. Потім зняли з розбитої іномарки номери і поїхали.

У ДАІ підтвердили факт аварії, але запевнили, що не встановили, кому належить ексклюзивний автомобіль.

- Нас на це ДТП ніхто не викликав, - повідомили виданню в Державтоінспекції. - Постраждалих немає, тому дізнатися, кому належить машина, на якій навіть немає номерів, ми не можемо.