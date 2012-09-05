На шахті знайшли мертвим начальника дільниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, начальника дільниці було виявлено в понеділок з серйозними травмами на пікеті в порідному конвеєрному ухилі біля приводного блоку стрічкового конвеєра. Коли його виявили, він був уже мертвий.

Наразі на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з'ясовує точні обставини й причини трагедії.

Прес-служба «ДТЕК Ровенькиантрацит», посилаючись на заступника генерального директора «ДТЕК Ровенькиантрацит» Дмитра Шашнєва, повідомила, що всі співробітники підприємства будуть детально ознайомлені з обставинами й причинами трагедії, а сім'ї загиблого буде надано всю необхідну допомогу.