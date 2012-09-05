Водії міського транспорту можуть втратити право на ранню пенсію

Про це повідомив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина», член Комітету ВР з питань праці та соціальної політики Андрій Павловський.

За словами депутата, на засіданні профільного комітету більшість у складі представників фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії України схвалила законопроект №10503, який передбачає позбавлення ряду пільг для водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів та іншого міського транспорту.

«Зокрема, проектом передбачено позбавити цю категорію громадян права виходу на пенсію за вислугою років. Відповідно до діючого закону, чоловіки-водії мають право виходу на пенсію у 55 років, а жінки - у 50», - пояснив А.Павловський.

За його словами, основною причиною цих дій ініціатори законопроекту вказали «значне поліпшення умов праці водіїв міського транспорту за останні роки». А.Павловський наголосив, що цими діями Партія регіонів порушує ст. 92 Конституції України щодо соціального захисту та пенсійного забезпечення.

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Довідка УНІАН. Законопроектом №10503 “Про внесення змін до пункту 2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо пільгового пенсійного забезпечення) пропонується визначити, що право на пенсію на пільгових умовах мають водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) за результатами атестації робочих місць.

Автори законопроекту - Сергій Пачесюк (Партія регіонів) та Юрій Крук (група “Реформи заради майбутнього”), в пояснювальній записці вказали, що статтею 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення” визначається право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах, зокрема, для водіїв міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв), при наявності необхідного трудового стажу, визначеного законом.

“Враховуючи удосконалення конструкцій автобусів та покращення за останнє десятиліття умов праці водіїв міського пасажирського транспорту є доцільним надавати пільгу щодо пенсійного забезпечення лише за результатами атестації робочого місця таких працівників”, - переконані автори законопроекту.