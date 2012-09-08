20-річна дівчина після сварки з батьком вистрибнула з вікна шостого поверху

Як повідомляє місцевий сайт «Горлівський медіа портал» молода дівчина спробувала покінчити із собою, вистрибнувши з вікна квартири, розташованої на 6 поверсі будинку по вул. Ленською. Зі слів батька постраждалої, дочка повернулася пізно вночі з прогулянки і після сварки з ним вистрибнула з вікна.

За інформацією медиків, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом кісток тазу ця дівчина була госпіталізована бригадою швидкої допомоги в реанімаційне відділення міської лікарні № 2