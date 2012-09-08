У двох областях сталися смертельні аварії мов "під копірку"
У Рівненській області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинуло четверо осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося на автодорозі між селами Корчів’я та Іваничі Костопільського району.
За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля Renault 25 виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Opel Combo, внаслідок чого загинули обидва водії та двоє пасажирів: 20-річний хлопець, пасажир Renault та 43-річна жінка, пасажирка Opel.
За фактом аварії порушено кримінальну справу.
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В результаті дорожньо-транспортної події на автодорозі «Одеса-Рені» двоє людей загинули від одержаних травм, а п'ятеро доставлені до лікарні, повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в облУВС, аварія сталася неподалік від с.Монаши.
«31-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» не обрав безпечну швидкість руху, виїхав на стрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з машиною «ВАЗ-2107», керованою 55-річним місцевим жителем», - повідомили в міліції.
Від одержаних тілесних ушкоджень 59-річний пасажир «сімки» і 28-річний пасажир автомобіля «ВАЗ-21099» загинули на місці. Решта п'ять учасників ДТП госпіталізовані з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до Білгород-Дністровської міськлікарні.
Ведеться перевірка обставин і причин здійснення ДТП.