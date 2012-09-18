Снайпер відкрив вогонь по футболістах під час матчу

Спочатку глядачі на стадіоні подумали, що хтось запустив феєрверк. Але потім один з футболістів впав на газон, поранений у ногу. Решта гравців негайно спробували зникнути з виду стрільця, сховатися за будь-чим. Хтось, утім, залишився на полі, щоб допомогти пораненому, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцевий сайт.

Куля пройшла наскрізь, спортсмену надали необхідну допомогу.

Злочинець ховався в будинку, розташованому поруч зі стадіоном. Його спіймати так і не вдалося.

Постраждала також 33-річна мешканка Еквадору - поранена, мабуть, випадково, коли снайпер намагався поцілити ще одного гравця.