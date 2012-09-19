Каток упав в кювет і розчавив водія

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, теруправління проведе розслідування нещасного випадку стався із працівником ТЗОВ “Онур конструкціон інтернешл” 17 вересня, близько 15.20.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, нещасний випадок трапився у селі Твіржа Мостиського району Львівщини.

За даними міліції, різноробочий фірми „Онур”, житель міста Пустомити, перебуваючи за кермом катка, не впорався з керуванням і каток з‘їхав у кювет після чого перекинувся на водія.

Чоловіка було доставлено у реанімаційне відділення Судововишнянської міської лікарні. Йому діагностували множинні переломи, розрив сечового міхура. Попри проведені реанімаційні заходи, лікарям врятувати життя чоловіка не вдалося.